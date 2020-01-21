AA 21.01.2020 11:30 - Güncelleme: 21.01.2020 11:31

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu 2 kişinin çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarına göndermek üzere alıcı-verici elektrik devresi temin ettikleri bilgisine ulaştı.

Harekete geçen TEM ekipleri, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Ankara TEM ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ üyesi bir şüphelinin bir dergide faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.