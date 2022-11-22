İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2022 Salı / 28 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6303
  • EURO
    19,1136
  • ALTIN
    1043.26
  • BIST100
    4660.77
Güncel

Ankara'da DEAŞ operasyonu

Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik Ankara merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İHA22 Kasım 2022 Salı 09:43 - Güncelleme:
Ankara'da DEAŞ operasyonu
ABONE OL

Ankara Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Ankara İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri ekipleri, DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırmak ve çatışma bölgelerine gitmelerini sağlamak amacıyla radikal selefi ve tekfirci görüşlere müzahir şahısların ikamet adreslerinde örgütsel toplantıları organize ettikleri 1'i yabancı uyruklu 10 şüpheliyi tespit etti. Ankara merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Öte yandan yapılan aramalarda sözde örgütsel yargılamalara ait dokümanlara, örgütsel faaliyetleri finanse etmekte kullandıkları değerlendirilen 40 bin lira ve kaçak cep telefonu parçalarına, çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğu belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.