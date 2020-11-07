Ankara'da dehşet! Eşi ve iki çocuğunu öldürdü

AA 07 Kasım 2020 Cumartesi 07:36 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 07:36

Alınan bilgiye göre, Bağlum'daki bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri söz konusu adrese gitti. Savcılık talimatıyla kapıyı kırarak içeri giren polis, evde 3 kişiyi başından vurulmuş halde buldu. Yapılan incelemede 3 kişinin de öldüğü belirlendi.

Görgü tanıklarının beyanları üzerine, kısa süre önce evden ayrıldığı öğrenilen Adem Ö'nün yaklanması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık yarım saat sonra Yunus polisleri tarafından yakalanan Adem Ö, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Katil zanlısı Adem Ö'nün ilk beyanında, oğlu Selahattin Ö'nün Kovid-19 nedeniyle cezaevinden tahliye edildikten sonra aynı evde yaşamaya başladıklarını söylediği, zaman zaman aralarında tartışma yaşandığını ifade ettiği öğrenildi.

Yaşanan son tartışmada Selahattin Ö'nün kendisini darbettiğini öne süren Adem Ö, temin ettiği ruhsatsız silahıyla oğlu Selahattin Ö, eşi Nefik Ö. ve kızı Seher Ö'yü vurarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.