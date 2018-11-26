Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'da depodan stoklanmış 1300 ton kuru soğan çıktı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Mahmatlı Mahallesi'nde bir depoda 1300 ton kuru soğan istiflendiği belirlendi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gölbaşı İlçe Jandarma ekipleri, Mahmatlı Mahallesi'nde kullanılmayan su fabrikası deposunda soğan istiflendiği yönünde gelen ihbarı değerlendirdi.
 
Jandarma ekiplerinin depoya düzenlediği baskında, A.Ö., S.A. ve M.A.'nın 1300 ton kuru soğan istiflediği tespit edildi. Kaymakamlık ve jandarma ekipleri olayla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Zabıta Amirliği'ne bilgi verdi.
 
Zabıta ekipleri, 3 şüpheli hakkında 'fiyatları etkilemeye teşebbüs suçu' uyarınca adli işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Depoda bulunan soğanlar, yediemine teslim edildi. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başakşehir´de 4,5 kilo altının çalınma anları kamerada

Başakşehir´de 4,5 kilo altının çalınma anları kamerada

Fenerbahçe taraftarının Ersun Yanal isteği

Fenerbahçe taraftarının Ersun Yanal isteği

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA