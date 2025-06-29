Ankara'da deprem

Ankara'da saat 08.20'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.20'de merkez üssü Çubuk ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.