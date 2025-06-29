İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9584
  • EURO
    47,0584
  • ALTIN
    4200.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Ankara'da deprem

Ankara'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AA29 Haziran 2025 Pazar 08:30 - Güncelleme:
Ankara'da deprem
ABONE OL

Ankara'da saat 08.20'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.20'de merkez üssü Çubuk ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.