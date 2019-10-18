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Ankara'da ihale çetesine operasyon: 72 kişi yakalandı

Ankara'da mezat salonlarındaki ihalelere başkalarının girmesini engelleyerek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 72 kişi gözaltına alındı.

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Mezat salonlarında yapılan ihalelere, darp, baskı ve tehdit yoluyla başkalarının girmesini engelleyerek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 72 kişi, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mercek altında tuttuğu Ankara genelindeki adliyelere ait mezat salonlarında, birden fazla suç örgütünün tek lider altında organize olarak ihaleleri tekel altına aldığını belirledi.

Yaklaşık 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan polis, bu sabah erken saatlerde başta Ankara olmak üzere İstanbul, Hatay, Rize, Bursa, Antalya, Konya, Nevşehir ve Mersin'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, bir örgüt lideri, 9 örgüt yöneticisi, 69 örgüt üyesinin yanı sıra aralarında 7 icra müdürlüğü çalışanı ile iki polis memurunun bulunduğu şüphelilerden 72'si gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin halen cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi.

Aramalarda 10 tabanca, 200 fişek, iki pompalı tüfek ile 162 bin lira ele geçirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin, H.A'nin liderliğinde bir araya gelerek suç örgütünü kurdukları ve V.A, S.A, K.G, S.R.G, Ö.F.S, E.R.A, Ş.A, D.A ve Y.K'nin örgütün yöneticiliğini yaptığı bildirildi.

Elde edilen deliller ile yapılan tespitler doğrultusunda şüphelilerin, esnaf ve vatandaşların mezatlardaki ihalelere özgürce katılmasına engel oldukları, ihale salonlarına ya da ihalenin yapıldığı yere kalabalık gruplar halinde gittikleri, yapılan ihalelerin tamamını yönlendirdikleri, üçüncü şahıslar üzerinde tehdit ya da baskı kurarak ihaleye girmelerini engelledikleri, ihaleyi almak isteyen kişilerden bazılarına para karşılığı izin verdikleri, açık artırmaları istedikleri şekilde yönlendirerek piyasa değerinin çok altında fiyatlara ihaleleri kazandıkları tespit edildi.

Şüphelilerin izledikleri yöntemleri de deşifre eden Organize Şube ekipleri, örgüt mensuplarından gruplara hakim olan kişilerin ihaleyi örgüt adına ya da üçüncü şahıslar adına kimin alacağını kararlaştırmak amacıyla aralarında anlaştıkları, icra müdürlüğü çalışanlarının da yapılacak ihalelerle ilgili örgüt mensuplarına bilgi vererek yardımcı olduğunu belirledi.

Operasyonun devam ettiği ve firari şüphelilerin yakalanmasıyla gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.

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