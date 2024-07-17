Ankara'da devrilen belediye otobüsünde 5 yaralı var

Kaza, öğlen saatlerinde Keçiören ilçesi Bağcı Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, EGO otobüsü şoförü M.K., önünde üç aracın karıştığı maddi hasarlı kazayı geç fark edince ani fren yaparak, yol kenarındaki kaldırıma doğru manevra yaptı. Kontrolden çıkan Man marka otobüs, savrularak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 5 yolcu, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.