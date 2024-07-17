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Güncel

Ankara'da devrilen belediye otobüsünde 5 yaralı var

Ankara'da belediye otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 yolcu yaralandı.

IHA17 Temmuz 2024 Çarşamba 17:17 - Güncelleme:
Ankara'da devrilen belediye otobüsünde 5 yaralı var
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Kaza, öğlen saatlerinde Keçiören ilçesi Bağcı Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, EGO otobüsü şoförü M.K., önünde üç aracın karıştığı maddi hasarlı kazayı geç fark edince ani fren yaparak, yol kenarındaki kaldırıma doğru manevra yaptı. Kontrolden çıkan Man marka otobüs, savrularak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 5 yolcu, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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