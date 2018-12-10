Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'da DHKP-C operasyonu: 14 gözaltı

Terör örgütü DHKP-C'nin mahalli alan, memur ve gençlik yapılanmalarına yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara'da terör örgütü DHKP-C'nin mahalli alan, memur ve gençlik yapılanmalarına yönelik operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, terör örgütü DHKP-C'nin Ankara'daki mahalli alan, memur ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelileri takibe alan Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Kentte 7 ayrı noktada yapılan operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şişli’de motosikletliye coplu saldırı kamerada

Şişli’de motosikletliye coplu saldırı kamerada

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA