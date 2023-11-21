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Ankara'da DHKP/C ve TKP/ML soruşturmalarında 18 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü DHKP/C ve TKP/ML'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA21 Kasım 2023 Salı 09:32 - Güncelleme:
Ankara'da DHKP/C ve TKP/ML soruşturmalarında 18 gözaltı kararı
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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen DHKP/C silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında örgütün Ankara yapılanması içinde faaliyet yürüttüklerine dair deliller elde edilen 4 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

TKP/ML silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı ile talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 14 şüphelinin de gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.

Gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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