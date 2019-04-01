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Ankara’da dikkat çeken tablo

Milyonlarca vatandaş 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gitti, yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullandı. Yerel seçimlerinde gözlerin çevrildiği illerden biri de Başkent Ankara’ydı. Oyların yüzde 90’ından fazlası sayıldı. Ankara’da Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş seçimi önde götürüyor. İlçelerde ise AK Parti’nin büyük hakimiyeti var. 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara’da 25 ilçeden 22’sinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti ve MHP adayları seçimi kazandı.

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Kesin olmayan sonuçlara göre CHP Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ’da seçim yarışında önde.

MHP, Gölbaşı, Polatlı ve Etimesgut’ta kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmış görünüyor.

19 İLÇEDE AK PARTİ

AK Parti ise Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Çamlıdere, Keçiören, Kalecik, Akyurt, Altındağ, Çubuk, Ayaş, Bala, Sincan, Pursaklar, Kahramankazan, Evren, Şereflikoçhisar, Mamak’ta kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanıyor.

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