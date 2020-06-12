İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8407
  • EURO
    7,7308
  • ALTIN
    379.745
  • BIST100
    109155
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara'da dükkanını su basan kişi elektrik akımına kapılarak feci şekilde can verdi
Güncel

Ankara'da dükkanını su basan kişi elektrik akımına kapılarak feci şekilde can verdi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yoğun yağmur yağışı sonucu dükkanını basan suları tahliye etmeye çalışan vatandaş elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

IHA12 Haziran 2020 Cuma 07:16 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 07:19
ABONE OL

Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle su basan dükkanını temizlemeye çalışan bir kişi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Bozkaya Sokak’ta bulunan kadın kuaföründe meydana geldi. Dükkan sahibi Barış Canmercan (25), sağanak nedeniyle dükkanı dolduran yağmur sularını tahliye etmek için iş yerine girdi. Annesinin ’gitme’ uyarısına rağmen dükkanında bulunan eşyaları kurtarmak isteyen Canmercan, suyun içine girdiği sırada yükselerek elektrik priziyle temas eden suda akıma kapılarak yerde hareketsiz kaldı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve elektrik idaresi ekipleri sevk edildi. Elektrik akımının kesilmesinin ardından sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Canmercan’ın dükkanının bahçesinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından, Barış Canmercan’ın cansız bedeni morga kaldırılırken, kuafördeki sel suyu da tahliye edildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Sinsice yaklaşıp bir anda kaptı! İşte yılanların balık avı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.