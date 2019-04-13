Ankara'da etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Başkentte öğleden sonra başlayan dolu ve sağanak nedeniyle ana cadde ve kaldırımlar su altında kaldı, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
- AA
Ankara'da öğleden sonra bastıran sağanağın ardından dolu etkisini gösterdi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
BAZI CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI
Zaman zaman doluya dönüşen yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ise suyla doldu.
Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.
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