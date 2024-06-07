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Güncel

Ankara'da etkisini gösteren sağanak sonucu yollarda su birikintileri oluştu

Başkentte sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda bu birikintileri oluştu. Etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

AA7 Haziran 2024 Cuma 18:27 - Güncelleme:
Ankara'da etkisini gösteren sağanak sonucu yollarda su birikintileri oluştu
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Kentte öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak nedeniyle trafikte yer yer aksamalar meydana geldi. Dışarıda hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara geçerek sağanağın durmasını bekledi.

SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Özellikle Keçiören, Çankaya ve Gölbaşı'nda etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, bugün il genelinde etkisini gösteren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji, yarın öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiğini, bu nedenle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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