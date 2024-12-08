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Güncel

Ankara'da facia: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Kalecik ilçesinde köprülü kavşaktan düşen otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

AA8 Aralık 2024 Pazar 14:12 - Güncelleme:
Ankara'da facia: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, Çandır mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 18 ABK 392 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprülü kavşaktan düştü.

İhbar üzerine, Jandarma, Kalecik Belediyesi İtfaiyesi ile 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Kazada, araçta bulunan aynı aileden Saniye Esra Ünal (29), Sevim Ünal (52), Büşra Ünal (31), Ali Alperen Ünal (28) ile Hakan Köroğlu'nun (31) araçta sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kazaya ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne yazık ki aynı aileden 5 vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

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