Ankara'da facia... Yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı: 9 ölü, 26 yaralı

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Ankara'dan Polatlı'ya seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, Olukpınar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı.