Ankara'da facia... Yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı: 9 ölü, 26 yaralı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsü köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralı var. Ankara Valisi Vasip Şahin kazada 9 can kaybı, 26 yaralı olduğunu açıkladı.
Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Ankara'dan Polatlı'ya seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, Olukpınar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı.