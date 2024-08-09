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  • Ankara'da facia... Yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı: 9 ölü, 26 yaralı
Güncel

Ankara'da facia... Yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı: 9 ölü, 26 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsü köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralı var. Ankara Valisi Vasip Şahin kazada 9 can kaybı, 26 yaralı olduğunu açıkladı.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 07:51 - Güncelleme:
Ankara'da facia... Yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı: 9 ölü, 26 yaralı
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Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Ankara'dan Polatlı'ya seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, Olukpınar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı.

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