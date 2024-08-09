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Ankara'da facia... Yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı: 9 ölü

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Bakan Tunç, Ankara Polatlı'daki kazayla ilgili 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 07:51 - Güncelleme:
Ankara'da facia... Yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı: 9 ölü
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Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Ağrı'ya gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, sabaha karşı Olukpınar köyü yakınlarında yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.

Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı." diye konuştu.

ANKARA'DAKİ YOLCU OTOBÜSÜ KAZASINDAN ETKİLENENLERE PSİKOSOSYAL DESTEK VERİLMEYE BAŞLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleşen otobüs kazasının ardından Psikososyal Destek (PSD) ekiplerimiz ivedilikle olay yerine ve hastanelere intikal ederek kazadan etkilenen vatandaşlarımıza yönelik psikososyal destek çalışmalarına başlamışlardır. Elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı vatandaşlarımızın bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN ANKARA'DAKİ TRAFİK KAZASI İÇİN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

BAKAN TUNÇ, ANKARA POLATLI'DAKİ KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI BİLDİRDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Polatlı yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında ilişkin soruşturma başlatıldığını, soruşturmada bir Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde üç Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildiren Tunç, "Yüreğimizi yakan kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde üç Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

ANKARA'DAKİ YOLCU OTOBÜSÜ KAZASINDA 26 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığı, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında yaralanan 26 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara'nın Polatlı mevkisinde meydana gelen otobüs kazasında 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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