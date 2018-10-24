Ankara'da meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti
Başkentte meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
- DHA
Alınan bilgiye göre İsmet Onur Elitok (36) idaresindeki 06 BCU 771 plakalı otomobil, Ankara Bulvarı'ndan Etimesgut istikametine giderken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki yön levhasına çarptı.
2 VE 9 YAŞINDA
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada, baba İsmet Onur Elitok ile anne Hilal Elitok (36) olay yerinde, çocuklarından 2 yaşındaki Anıl ve 9 yaşındaki Furkan Emir ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.
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