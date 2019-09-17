Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emniyet birimlerinde daha önce görev yapan 6 emniyet müdürü, 3 komiser, 3 polis ve 2 sivil memur hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.