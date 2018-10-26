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FETÖ'nün Sağlık Bakanlığındaki yapılanmasında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Sağlık Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan 30 zanlıdan 20'si gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ ile bağlantısı tespit edilen 30 eski Sağlık Bakanlığı çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılardan 20'sini gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelilerden 17'sinin daha önce kamudaki görevlerinden ihraç edildikleri, 3'ünün ise özel hastanelerde çalıştığı belirlendi.

Gözaltına alınanların ifade işlemleri için emniyete getirildikleri, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

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