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Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında çoğunluğu savunma sanayi şirketlerinde çalışan 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında çoğunluğu savunma sanayi şirketlerinde çalışan 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

 
 

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