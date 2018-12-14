Ankara'da FETÖ operasyonu

<p class='js-tweet-text tweet-text txt-size-variable18 margin-b10 with-linebreaks ' lang='tr' style='margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; white-space: pre-wrap; overflow: hidden; color: rgb(56, 68, 77); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Ubuntu, "Helvetica Neue", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", Arial, "ヒラギノ角ゴ Pro W3", "Hiragino Kaku Gothic Pro", メイリオ, Meiryo, "ＭＳ Ｐゴシック", "MS PGothic"; margin-bottom: 10px !important; font-size: 1.28571rem !important;'> Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında çoğunluğu savunma sanayi şirketlerinde çalışan 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.</p>
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