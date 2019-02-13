Özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.