Ankara'da FETÖ operasyonu
Ankara'da FETÖ operasyonu... ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 67 zanlı yakalandı.
- AJANSLAR
Ankara’da düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında Özel ve Kamu iktisadi işletmelerinde çalışan ByLock kullanıcısı 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 67 zanlı yakalandı.
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