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Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen, aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 15 şüpheliden 11'i yakalandı

AA11 Mart 2020 Çarşamba 10:28 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 10:40
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 7’si ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ’ye üye olma ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Kanun’a aykırılık suçları yönünden yürütülen soruşturmalar kapsamında 7’si ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığı, firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

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