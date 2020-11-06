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Güncel

Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ'cü askerlerin mahrem sorumlusu olduğunu tespit ettiği 89 mahrem sorumlu hakkında gözaltı kararı verdi.

06 Kasım 2020 Cuma 08:53 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 08:53
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