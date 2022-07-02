Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün başkentteki güncel il yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Aralarında, örgütün firari mensupları ile yeniden yapılanarak toparlanma arayışında olduğu, üniversitelerde örgüte eleman kazanımı için örgüt finansörleri aracılığı ile öğrenci evi kurduğu ve gizlilik içerisinde faaliyetlerini devam ettirmeye çalıştıkları tespit edilen güncel örgüt yöneticisi ve finansörü 14 şüpheliden 11'i yakalandı.

Keçiören ilçesinde üniversite yapılanmasında Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM) ve Bölge Talebe Mesulü (BTM) olduğu değerlendirilen ve aralarında 10 şahsın da arama kaydının olduğu 11 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, bin Euro, 9 bin 260 dolar, 34 bin 600 TL ve 4 adet sahte kimlik ele geçirildi.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği kaydedildi.