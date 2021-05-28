Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması: 22 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi

28 Mayıs 2021 Cuma 10:23 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 10:23

Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2012 yılında polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.