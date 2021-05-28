İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2021 Cuma / 16 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5638
  • EURO
    10,4371
  • ALTIN
    520.268
  • BIST100
    1417.11
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması: 22 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi
Güncel

Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması: 22 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi

Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2012 yılında polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

28 Mayıs 2021 Cuma 10:23 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 10:23
ABONE OL

Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2012 yılında polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.