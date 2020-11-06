İHA 06 Kasım 2020 Cuma 08:53 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 09:31

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ’cü askerlerin mahrem sorumlusu olduğunu tespit ettiği 89 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda 89 kişinin örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki “mahrem hizmetler” olarak adlandırılan yapılanması içerisinde yer aldıklarının tespit edildiği belirtildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 89 şüpheliden 29’unun çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif kamu görevlisi olduğu kaydedildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 37 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAKİ FETÖ OPERASYONUNDA 4 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları, haberleştikleri tespit edilen 1’i emekli hava kurmay albay, 1’i ihraç hava pilot yarbay, 1’i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan hava kurmay binbaşı ve 1’i ihraç üsteğmen olmak üzere 4 şüphelinin 06.11.2020 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.