Ankara'da firar olan FETÖ üyesi yakalanarak gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu olan firari şüphelileri yakalamak üzere yürüttükleri titiz çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu olan, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 3 yıldır firar ihraç polis memuru M.K. isimli şüpheli Sincan ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin Bylock kullanıcısı olduğu, örgütün yapmış olduğu fişlemelerde örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olarak kodlandığı tespit edildi.

Şüpheli M.K. gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.