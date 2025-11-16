İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2025 Pazar / 26 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3199
  • EURO
    49,2354
  • ALTIN
    5551.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara'da fuhuş ve dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı
Güncel

Ankara'da fuhuş ve dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

Ankara'da gece kulüplerine düzenlenen operasyonda, fuhuş ve dolandırıcılık yaptığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

AA16 Kasım 2025 Pazar 09:28 - Güncelleme:
Ankara'da fuhuş ve dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı
ABONE OL

Başkentte gece kulüplerine düzenlenen fuhuş ve dolandırıcılık operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki bazı gece kulüplerinde fuhuş ve dolandırıcılık yapan şüphelileri tespit etmeye yönelik çalışma başlattı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında denetimler yaparak güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, "baltuzağı" ve "balkız" olarak anılan kadınların internet üzerinden tanıştıkları erkeklerle Kızılay'daki 4 gece kulübünde buluşma ayarladıklarını tespit etti.

Kadınların, "sevgililik" vaadiyle kandırdıkları erkeklerin paralarını aldıkları ve paranın bir kısmını işletmelere verdikleri de belirlendi.

Asayiş, Narkotik, Çocuk ve Kaçakçılık şubelerince gece kulüplerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 4 iş yeri ise mühürlendi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.