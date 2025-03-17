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Ankara'da gasp soruşturması: 20 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca fuhuş amacıyla anlaştıkları kişileri gasbettikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 20'si yakalandı.

AA17 Mart 2025 Pazartesi 11:38 - Güncelleme:
Ankara'da gasp soruşturması: 20 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Genel Soruşturma Bürosunca, fuhuş yapmak ve yaptırmak için sosyal medya üzerinden verdikleri ilanlarla hedef kişileri şüpheli kadınlarla özel konut veya otel odalarında bir araya getirdikten sonra bu kişilerin para ve değerli eşyalarını gasbedenlere yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda polis ekiplerince, haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüphelinin Ankara ve Antalya'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlılardan 18'i Ankara'da, 2'si Antalya'da gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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