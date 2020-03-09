İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1552
  • EURO
    7,0234
  • ALTIN
    326.922
  • BIST100
    109601
Güncel

Ankara'da gecekondu yangını

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, metruk gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu.

DHA09 Mart 2020 Pazartesi 07:12 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 07:12

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Altındağ Caddesi üzerinde bulunan metruk gecekonduda, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, gecekondunun çatısını tutuşturdu. Yangın sırasında gelen patlama sesini duyan çevre sakinleri, panikle evlerini boşaltarak itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, gecekondunun yakınındaki harabe bir yapıya daha sıçradı. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, kundaklama iddiaları araştırılıyor. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

'Bilek işi değil, yürek işi' diyerek yola çıktı... Bu köye kadın eli değdi!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Suudi Arabistan karıştı! Bin Selman'dan 'darbe' baskını
Suudi Arabistan karıştı! Bin Selman'dan 'darbe' baskını

Suudi Arabistan karıştı! Bin Selman'dan 'darbe' baskını

Yaptıkları teklifi Rusya kabul etmedi
Yaptıkları teklifi Rusya kabul etmedi

Yaptıkları teklifi Rusya kabul etmedi

26 ülke, Türkiye'den yardım istedi
26 ülke, Türkiye'den yardım istedi

26 ülke, Türkiye'den yardım istedi

Yerli P235 Deniz Karakol Uçağı'ndan denizaltı avı
Yerli P235 Deniz Karakol Uçağı'ndan denizaltı avı

Yerli P235 Deniz Karakol Uçağı'ndan denizaltı avı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.