İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Halil Türkmen'e ifade veren zanlılardan 5'i tutuklanmaları, itirafçı olup etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle hakimliğe çıkarıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince, zanlılardan 5'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Böylelikle operasyonun ardından tutuklanan şüphelilerin sayısı 13, adli kontrol şartıyla serbest bırakılanların sayısı ise 16 oldu.

Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 1 Ekim'de ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edilen 44 bakanlık çalışanı ile kapatılan dernek yöneticisi 2 zanlı ve kapatılan medya dağıtım şirketinin bir muhabiri hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.