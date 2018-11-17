Ankara'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Kadir Başbudak'ın kullandığı 06 BC 1083 plakalı kamyon, Dağkaya Mahallesi'ndeki boş araziye hafriyat döktüğü sırada devrildi.
Araçta bulunan Duran Erdoğan (50), kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralı sürücü, ambulansla Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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