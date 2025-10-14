Ankara'da Hakan Çakır cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören'de 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 5 sanık hakkında iddianame düzenledi.

İddianamede, 10 Ağustos gecesi saat 01.00 sıralarında evine giden Çakır'ın kardeşi M.N.Ç. ile annesi S.Ö'nün, yolu kapattıkları gerekçesiyle Umut Kılınç ve Ahmet Emir Zeynal'dan çekilmelerini istedikleri, şahısların yol verdikten sonra laf atmaları üzerine tartışma çıktığı belirtildi.

M.N.Ç'nin, abisi Hakan Çakır'ı aradığı ve Çakır'ın olay yerine gelerek müdahale ettiği aktarılan iddianamede, sonrasında çıkan kavgaya Çakır'ın abisi H.C.Ç, babası Ş.Ç ve arkadaşı E.D'nin de dahil olduğu kaydedildi.

İddianamede, olay yerine polis çağırılması üzerine Ahmet Emir Zeynal'ın "siz bekleyin buraya adam yığacağım, bıçakları toplayıp gelip hepinizi öldüreceğim." tehdidinde bulunarak kaçtığı ifade edildi.

Hakan Çakır'ın H.C.Ç, Ş.Ç, E.D ve S.Ö'nün yakaladıkları sanık Umut Kılınç'ı polise teslim etmek için olay yerinde bekledikleri sırada, Zeynal'ın kardeşleri B.S.Z, T.Y.Z. ve babası Cemal Zeynal'la olay yerine geldiği anlatılan iddianamede, sanıkların pala ve sopalarla Çakır ve beraberindekilere saldırdıkları belirtildi.

İddianamede, tarafların kavgasında yaşanan arbedede Hakan Çakır'ın aldığı bıçak yarasıyla yaşamını yitirdiği kaydedildi.

- "BIÇAĞIN KİMDE OLDUĞUNU GÖRMEDİM"

İddianamede ifadesine yer verilen suça sürüklenen çocuk T.Y.Z, yaralanan ve hayatını kaybedeleri tanımadığını, abisi olan Ahmet Emir Zeynal ve B.S.Z'nin araması üzerine olay yerine geldiğini anlattı.

B.S.Z ile olay yerine giderken yanlarında çivili sopa bulunduğunu, daha sonra ailesini korumak amacıyla bir dükkana girerek içeriden siyah saplı bir ekmek bıçağı aldığını, çivili sopayı ise bir bahçeye attığını savunan T.Y.Z, olay yerine vardığında kavganın bitmiş olduğunu, babasını yaralı görünce bıçağı attığını ve kullanmadığını öne sürdü.

T.Y.Z, babasını arabaya bindirip eve geldiklerini, ambulans çağıracakları sırada polislerin babasını hastaneye götürdüğünü ifade ederek, suçlamaları kabul etmedi.

Sanık B.S.Z. ise ifadesinde olay günü evde anne, baba ve kız kardeşiyle oturduğu sırada T.Y.Z.'nin aradığını, kavga çıktığını söylemesi üzerine babasıyla dışarı çıktıklarını anlattı.

B.S.Z. olay anına ilişkin şu beyanda bulundu:

"Olay yeriyle evin mesafesi 100-200 metre civarındaydı. Olay yerine gitmeden önce çivili sopa aldım. Çivili sopayı yerde buldum. Daha doğrusu ayrı ayrı birer tane sopa aldık. Ben, sopada çivi olduğunu görmedim. Oraya gittiğimde 6-7 kişi abimi sopalarla dövüyorlardı. Ayırmaya gittim, benim de kafama sopa ile vurdular. Bu arbede sırasında sopa ile yaralandım. Beni darp edenleri tanımıyorum. Ben sadece ayırmak için oradaydım, kimseye vurmadım. Bu olaylar sırasında bıçağın kimde olduğunu görmedim. Karşı tarafa bıçakla kimin vurduğunu görmedim."

- "TEK BAŞINA ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE İKİ YARA TESPİT EDİLDİ"

Adli tıp kurumundan alınan otopsi raporuna yer verilen iddianamede, Hakan Çakır'ın vücudunun dış muayenesinde iki kesici, delici alet yarası tespit edildiği, dış muayenede tarif edilen her iki yaranın ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu bilgisine yer verildi.

İddianamede, sanıklar Ahmet Emir Zeynal, Cemal Zeynal ve Umut Kılınç'ın maktul Hakan Çakır'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs", "basit yaralama", "hakaret", "kadına karşı basit yaralama" ve "tehdit" suçlarından sırasıyla 45 yıl 9 ay, 40 yıl 6 ay ve 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Suça sürüklenen çocuklar B.S.Z.'nin "silahla basit yaralama", "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 41 yıl, T.Y.Z'nin ise aynı suçlardan 26 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianame, Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.