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  • Ankara'da havacılık tarihimize yeni eser! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel siyasette güçlü konumdayız
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Ankara'da havacılık tarihimize yeni eser! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel siyasette güçlü konumdayız

Etimesgut'ta 'Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Sadece ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerde değil Türkiye'nin vasfı yabancı heyet ziyaretlerinde de görülüyor. Türkiye'nin küresel ziyaretteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonu da artıyor. 66 ülkenin kalbindeki Türkiye artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır.' dedi.

HABER MERKEZİ15 Haziran 2026 Pazartesi 13:43 - Güncelleme:
Ankara'da havacılık tarihimize yeni eser! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel siyasette güçlü konumdayız
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Başkan Erdoğan, Etimesgut'ta "Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bakanlıklarımızın kıymetli mensupları, sivil havacılığın değerli mensupları, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Açılış törenimizde sizlerle beraberiz. Sizlerin vasıtası ile 25 ilçemizdeki kardeşlerimin her birine selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Az sonra açılışını gerçekleştireceğimiz yatırımların ülkemiz, milletimiz ve havacılık sektörü için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bu yatırımlarda payı olan bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, firmalarımızı, projeye katkı veren herkesi tebrik ediyorum.

"KİMSENİN BİZİ HEDEFLERİMİZDEN ALIKOYMASINA MÜSAADE ETMEYİZ"

2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Bu önemli senenin hakkını vermek için canla başla çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz.

Sadece ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerde değil Türkiye'nin vasfı yabancı heyet ziyaretlerinde de görülüyor. Türkiye'nin küresel ziyaretteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonu da artıyor. 66 ülkenin kalbindeki Türkiye artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır. Ankara'nın giderek artan nüfus ve gelişen sanayisini ekleyince her türlü yatırımın değeri anlaşılmaktadır.

ERDOĞAN: HEM HAVAYOLU HEM KARA YOLU TRAFİĞİNDE RAHATLAMA OLACAK

20 sene önce yıllık 3 milyon yolcuya hizmet veren Esenboğa Havalimanı bugün yıllık 15 milyon yolcuya hizmet veriyor. Ankara Havalimanı'nın hizmete girmesi ile hem havayolu hem kara yolu trafiğinde rahatlama olacak. Ankara Havalimanı ile başkentimize yeni proje kazandırmakla kalmadık havacılık tarihimize derin izler bırakacak eseri ihya ettik. Uzun yıllar askeri havacılığın merkezi olan havalimanı yeniden ayağa kalkmış oldu. 2 etap halindeki bu proje 8 ayda başarı ile tamamlandı. 2450 metreden 3 bin metreden pist uzunluğunu 42 bin metreden 60 bin metreye uzattık.

  • Erdoğan uçağı
  • Ankara Havalimanı
  • Pist özellikleri

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