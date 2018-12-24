Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'da hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, farklı semtlerdeki 8 ev, 10 okul ve 2 iş yerinde gerçekleştirilen hırsızlık olayı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince incelemeye alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yürütülen çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 17 kişi yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda televizyon, dizüstü bilgisayar gibi çalıntı cihaz ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan G.E, S.Y, D.K, U.K. ve M.K. tutuklandı, diğer 12 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çok sayıda sabıka kaydı bulunan zanlıların çalıntı ürünlerin satışından elde ettikleri paraları uyuşturucu madde temininde kullandıkları öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´´Bir Gençlik´´ videosu paylaşım rekoru kırdı

´´Bir Gençlik´´ videosu paylaşım rekoru kırdı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA