Ankara'da hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 kişi tutuklandı
Alınan bilgiye göre, farklı semtlerdeki 8 ev, 10 okul ve 2 iş yerinde gerçekleştirilen hırsızlık olayı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince incelemeye alındı.
- AA
Yürütülen çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 17 kişi yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda televizyon, dizüstü bilgisayar gibi çalıntı cihaz ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan G.E, S.Y, D.K, U.K. ve M.K. tutuklandı, diğer 12 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çok sayıda sabıka kaydı bulunan zanlıların çalıntı ürünlerin satışından elde ettikleri paraları uyuşturucu madde temininde kullandıkları öğrenildi.
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