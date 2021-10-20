Ankara'da hırsızlık yapan 6 kişi Kayseri'de yakalandı

DHA 20 Ekim 2021 Çarşamba 00:51 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 00:51

Kayseri Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin Ankara yolu üzerinde oluşturduğu uygulama noktasında M.T.'ye ait aracı durdurdu. Şüphe üzerine araçta bulunan 5'i kadın 6 kişinin üst araması yapıldı. Kadınların üzerinde çok sayıda ziynet eşyası bulundu. Yapılan araştırmada şüphelilerin Ankara'dan önceki gün kapıyı kırarak girdikleri 3 evden ziynet eşyaları çaldığı ortaya çıktı. Piyasa değeri 150 bin TL olan 75 parça altına polis el koydu.

Şüpheliler S.T. (20), N.G. (35), A.B. (37), İ.P. (26), N.A. (24) ve M.T. (40) polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan GBT sorgularında N.G.'nin 3, S.T.'nin ise 1 hırsızlık suçlarından arandığı tespit edildi. Yakalanan şüpheliler Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edilecek.