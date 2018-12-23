Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'da 'Huzur Kocatepe Operasyonu'

Ankara'da, 2 bin polisin katılımıyla 'Huzur Kocatepe Operasyonu' isimli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde tüm birimlerinden, 2 bin personelin katımıyla 'Huzur Kocatepe Operasyonu' isimli asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulamada, umuma açık eğlence mekanlarını denetleyen ekipler, yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda birçok kişinin kimlik bilgilerini sorguladı. Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri, uygulama noktalarının çevresinde güvenlik önlemi alırken, trafik ekiplerince de araç ve sürücülerin evrakları kontrol edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Köye inen aç kurtlar adeta dehşet saçtı

Köye inen aç kurtlar adeta dehşet saçtı

Stephen Hawking'in korkutan 'kıyamet' uyarıları

Stephen Hawking'in korkutan 'kıyamet' uyarıları

Yoksul genç 4 Ferrari'ye çarptı

Yoksul genç 4 Ferrari'ye çarptı

Kuzey Kore lideri ile ilgili şok gerçek!

Kuzey Kore lideri ile ilgili şok gerçek!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA