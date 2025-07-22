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Ankara'da icra memuru ve avukata silahlı saldırı: 4 şüpheli gözaltında!

Ankara'da bir iş yerinde haciz işlemi sırasında gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA22 Temmuz 2025 Salı 15:09 - Güncelleme:
Ankara'da icra memuru ve avukata silahlı saldırı: 4 şüpheli gözaltında!
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Ankara'da bir iş yerinde haciz işlemi sırasında icra memuru, avukat ve bir vatandaşın silahla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan ilçesindeki bir iş yerinde haciz işlemi sırasında icra memuru, avukat D.P. ve bir vatandaşın silahla yaralanması olayına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahla yaralama olayına karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yaralıların Sincan Devlet Hastanesindeki tedavileri ise sürüyor.

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