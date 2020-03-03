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Ankara'da İdlib diplomasisi! Bakan Çavuşoğlu konuşuyor

Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Bakan Çavuşoğlu, '(Bahar Kalkanı) Harekatın hedefi İdlib'de derhal ve sürdürülebilir ateşkesin tesisidir.' dedi.

03 Mart 2020 Salı 13:42 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 13:50

Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

PKK'nın uzantılarının terör listesine eklenmesini önemsiyoruz

(Bahar Kalkanı Harekatı) Harekatın hedefi İdlib'de derhal ve sürdürülebilir ateşkesin tesisidir.

Yeni bir göç dalgasını kaldıramayacağımız defalarca söyledik. Kimseyi zorla Türkiye'de tutamayız.

(Göçmenlere ilişkin) AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir.

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