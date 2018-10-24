Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, İrfan Kayar (36) idaresindeki 06 EFU 59 plakalı otomobil, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı yakınlarında Şaşmaz istikametine seyrederken sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen taksiyle çarpıştı.
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