Ankara'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST sona erdi

TEKNOFEST, 30 Ağustos-3 Eylül'de Anadolu Ajansının (AA) 8. kez global iletişim ortaklığında, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Etimesgut Havaalanı'nda gerçekleştirildi.

Festival, Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 125 kurumla hayata geçirildi.

İlk gün müzikal ve konserlerle başlayan festival, diğer günlerde de birçok aktiviteye ev sahipliği yaptı. Festivalde, dikey rüzgar tünelinden güneş gözlemine, uzay temalı çocuk parkından simülasyona kadar pek çok aktivite yapıldı. TEKNOFEST kapsamında şarkıcı Mazhar Alanson da sevenleriyle buluştu.

- En iyi girişim ödülleri TEKNOFEST'te sahiplerini buldu

Yerli olarak geliştirilen Deneyap Kart'ın proje portföyünü genişletmek, proje üretkenliğini yüksek teknoloji tutkunlarıyla buluşturmak amacıyla düzenlenen Deneyap Kart Robolig Yarışması da ilk kez TEKNOFEST Ankara'da yapıldı.

TEKNOFEST Girişim Yarışması kapsamında da toplam 7 milyon liradan fazla, Deneyap Kart Robolig Yarışması kapsamında ise toplam 270 bin lira ödül verildi.

"Tarım Teknolojileri", "Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri", "Haberleşme ve İletişim Teknolojileri", "Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri", "Eğitim Teknolojileri" ve "Afet Yönetimi Teknolojileri" yarışmaları da etkinlikler arasında yer aldı. Girişimcilik alanında ilk kez düzenlenen yarışmalarda en iyi girişimlere ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Ödül törenine, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı.

- Etkinlikler yoğun ilgi gördü

Tam bağımsız bir Türkiye için "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla milyonları kucaklayıp bir araya getiren TEKNOFEST Ankara, coşkuyu ve heyecanı yine göklere taşıdı. Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, GÖKBEY, AKSUNGUR, Bayraktar TB2, Jandarma Çelik Kanatlar, Akıncı, ATAK Helikopteri ve ANKA etkinlik süresince gösteri yaptı.

TEKNOFEST Ankara'da tanıtım ve etkinlik stantları da yer aldı. İlgi alanlarına göre yarışmalara ve etkinliklere katılan vatandaşlar, eğlenceli dakikalar geçirdi.

AA da düzenlediği bilgi yarışmasıyla minikleri ağırladı. Burada yeşil ekran teknolojisi sayesinde vatandaşlar, savaş muhabiri gibi fotoğraf çektirme imkanı buldu.

5 gün süren festivali, ekonomi, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda önde gelen isim ziyaret etti.

Festival alanında; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bulundu.

Öte yandan son gün gerçekleştirilen kapanış törenine gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şiddetli sağanak nedeniyle törene katılamadı.

