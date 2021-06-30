Ankara'da inşaat kazısından zarar gören 5 bina tahliye edildi

DHA 30 Haziran 2021 Çarşamba 23:03 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 23:03

Olay, saat 19.00 sıralarında Çankaya ilçesi Arka Topraklık Orhun Sokak'ta bulunan bina inşaatında meydana geldi. Nisan ayında bitişiğindeki inşaat çalışması nedeniyle temeli kayan ve yakınındaki 9 bina ile beraber yıkılan Açelya Apartmanı'nın 500 metre yakınındaki boş arsada devam eden inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarı zarar gördü. Duvarın yanındaki 5 katlı bina ile çevredeki 4 bina, çökme riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı. Riskli binaların bulunduğu yerlere güvenlik şeridi çekildi. Ayrıca sokaktaki doğal gaz hattı da kapatıldı.

Olay yerine 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması devam ediyor. Tahliye edilen 145 kişiden bir kısmı yakınlarının yanına sığınırken, bazı ev sahiplerinin sokakta bekleyişi sürüyor.

'BİNANIN DİBİNE MAHSUSTAN GİRİYOR'

Müteahhidin istinat duvarını kasten yıktırdığını iddia eden bir ev sahibi, "Dün ben uyardım. müteahhit demiş ki; 'Bu binayı bana verin, size ikişer daire vereyim.' Bina sakinleri kabul etmemiş. Müteahhit de binanın dibine mahsustan giriyor. Bir haftadır müteahhit burada uyarılıyor, dikkate alınmadı. Ben eve geldim, sonra büyük bir gürültü geldi. Orada kepçe vardı. Kepçe oraya düştü yıkıldı zannettim. Cama çıkıp baktım bina olduğu gibi yıkılıyor. Müteaahhit ve çalışanlar buradayken, mahalle sakinleri buraya hücum etti. Bunun zararı illa ki çıkacak, Allah'a havale ediyorum. Açgözlülükten başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.