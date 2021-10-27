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İşe yerleştirme dolandırıcılığına 4 tutuklama

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kamu kurum ve kuruşlarında işe yerleştirme vaadiyle 180 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

DHA27 Ekim 2021 Çarşamba 16:34 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 16:34
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kamu kurum ve kuruşlarında işe yerleştirme vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Polisin 3 aylık takibi sonucu, şüphelilere yönelik Ankara merkezli Mersin, Kayseri ve Adana'da operasyon düzenlendi. Operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden M.D., M.Ç., M.Ö. ve H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.B. ve A.Y.S.'ye ise ev hapsi verildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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