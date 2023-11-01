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  • Ankara'da kaçak göçmen operasyonu: Çok sayıda organizatör gözaltında
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Ankara'da kaçak göçmen operasyonu: Çok sayıda organizatör gözaltında

Ankara'da yurda kanuna aykırı yollarla girdiği tespit edilen 36 yabancı uyruklu göçmen ile organizatörlüğünü yapan 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

IHA1 Kasım 2023 Çarşamba 10:21 - Güncelleme:
Ankara'da kaçak göçmen operasyonu: Çok sayıda organizatör gözaltında
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla Türkiye'ye gelen kaçak göçmenleri barındıran ve yurtdışına çıkmalarına sağlayan 28 organizatörü tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, 8 ilçede icra ettikleri eş zamanlı operasyonda 21 organizatör ile 36 yabancı uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Aralarında araç kiralama şirketleri sahiplerinin de bulunduğu 21 organizatörden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari 7 şahsın aranmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilirken, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan kaçak göçmenlerin ise yapılacak işlemlerinin ardından geri gönderme merkezlerine teslim edilecekleri aktarıldı.

Operasyonda yapılan aramalarda, 20 ticari ve binek araç, 15 adet cep telefonu, 10 adet sim kart, 2 adet hafıza kartı, 2 adet bilgisayar, 8 adet araç ruhsatı, 23 adet uyuşturucu hap, 600 gram kubar esrar, 1 adet av tüfeği, 20 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

  • yabancı göçmenler
  • organizatörler
  • yasadışı giriş

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