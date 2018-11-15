Ankara'da kaçak içki operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Ankara’nın çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren 18 iş yerinde sahte ve kaçak içki satışı yapıldığı belirlendi. İş yerlerini takibe alan ekipler, alınan tüm yasal izinlerin ardından operasyonun düğmesine bastı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, şafak vaktinde 18 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 22 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan iş yerlerinde yapılan arama çalışmalarında, sahte ve kaçak olduğu değerlendirilen bin 355 şişe içki ile alkollü içki olduğu değerlendirilen 370 litre sıvı madde ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve haklarında adli işlem yapılan şüpheli 22 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 2 şüphelinin yakalanması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.