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Ankara'da kaçak sigara operasyonu

Ankara'da, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

AA8 Ağustos 2023 Salı 10:18 - Güncelleme:
Ankara'da kaçak sigara operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonlarda, 53 bin 853 paket kaçak sigara, 40 bin boş makaron, 5 bin 446 muhtelif eşya, 217 litre sahte alkollü içki, 200 sahte bandrol, 112 elektronik sigara, 106 puro, 100 litre etil alkol, 8 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

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