İSTANBUL 33°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2025 Salı / 13 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0097
  • EURO
    47,0221
  • ALTIN
    4289.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Ankara'da ''Kafes'' operasyonu

Ankara'da, kadın profilleri üzerinden tanışma uygulamaları aracılığıyla erkeklerle iletişime geçen, tehdit ve darp yoluyla para alan 25 şüpheli gözaltına alındı.

AA8 Temmuz 2025 Salı 08:06 - Güncelleme:
Ankara'da ''Kafes'' operasyonu
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğünce "Kafes" operasyonu düzenlendi.

Yapılan çalışmalar sonucu kadın profilleri üzerinden tanışma uygulamaları aracılığıyla erkeklerle iletişime geçen şüphelilerin, mağdurları özel olarak belirledikleri ve kendilerine ait restorana götürdükleri tespit edildi.

Buluşma bahanesiyle iş yerine davet edip ardından yüklü meblağlı adisyonlar üzerinden zorla para tahsilatı yaptıkları belirlenen şüphelilerin, bu yöntem üzerinden tehdit, darp ve baskıyla müştekileri korkutup, nakit, POS cihazı veya doğrudan banka transferleri ile paraları tahsil ettikleri, tahsilatların ardından mağdurları sosyal medyada engelledikleri anlaşıldı.

Sistemi yöneten şüphelilerin her bir rolü organize ettiği, "Yazıcı" olarak adlandırılan kişilerce internet üzerinden mağdurlarla iletişim kurulduğu, rolü gereği "Serçekuş" diye adlandırılan kadınların mağduru mekana yönlendirdiği, mekan içerisinde garson, güvenlik ve işletmeci konumundaki örgüt üyeleri tarafından fahiş fiyatlı hesap çıkarıldığı, ödemeyi reddeden mağdurlara yönelik fiziksel şiddet uygulandığı ve paranın örgüt içinde paylaşıldığı tespit edildi.

Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu 30 olayın gerçekleştirildiği belirlenen operasyonda, olaylara karıştığı belirlenen 25 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 5 milyon lira ve 4 silah ele geçirildi.

  • Kafes Operasyonu
  • gözaltı
  • ankara

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.