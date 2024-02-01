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Güncel

Ankara'da ''KAHRAMANLAR-48” Operasyonu! 11 DEAŞ şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-48 Operasyonu'nda yabancı uyruklu 15 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA1 Şubat 2024 Perşembe 17:35 - Güncelleme:
Ankara'da ''KAHRAMANLAR-48” Operasyonu! 11 DEAŞ şüphelisi yakalandı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-48 Operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmalarıyla DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlere göz açtırmayacaklarının, güvenlik güçlerinin gayretleriyle mücadeleye aralıksız devam edeceklerinin altını çizdi.

Çalışmalarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında operasyona ait görüntüler de yer aldı.

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