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Güncel

Ankara'da kan donduran olay... Buzdolabında bebek cesedi bulundu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir evde buzdolabının buzluk bölümünde bebek cesedi bulundu.

AA23 Haziran 2025 Pazartesi 22:04 - Güncelleme:
Ankara'da kan donduran olay... Buzdolabında bebek cesedi bulundu
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Alınan bilgiye göre, Şeyhşamil Mahallesi Nihat Öztay Caddesi 135. Sokak'taki bir adreste buzdolabında bebek cesedi bulunduğu ihbarı alan polis, olay yerine geldi.

Adreste yapılan incelemede, ikametin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" kapsamında hakkında işlem yapılan ve halen cezaevinde bulunan G.İ'ye ait olduğu tespit edildi.

Cesedin, tutuklu G.İ'nin 11 yaşındaki oğlu tarafından buzdolabı temizliği yapılırken bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı.

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